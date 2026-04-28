Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai giocatori dell'Inter. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

SETTIMA SANZIONE

BARELLA Nicolò (Inter)

PRIMA SANZIONE

DIOUF Andy (Inter)

Sezione: News / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 16:27
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi