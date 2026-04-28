La NBA, la FIBA, ovvero l'organo di governo del basket europeo e Euroleague Basketball sono stati protagonisti di un incontro trilaterale a Mies, in Svizzera, con tutte e tre le parti che si sono impegnate a proseguire le discussioni nelle prossime settimane sul futuro del basket europeo. Durante l'incontro avvenuto presso la sede della FIBA la NBA e la FIBA hanno ribadito la loro visione per una nuova lega e hanno illustrato come le squadre attualmente iscritte all'EuroLeague che non hanno ancora presentato una candidatura potranno partecipare a questa nuova iniziativa. "Si sono tenuti colloqui costruttivi sul futuro del basket europeo e sulle potenziali opportunità di collaborazione. Tutte e tre le parti hanno concordato di proseguire il dialogo nelle prossime settimane", si legge in una nota.
Più di 120 potenziali investitori, tra cui squadre già esistenti, gruppi di investimento esterni e individui con un elevato patrimonio netto, hanno mostrato un serio interesse per la lega proposta. Secondo quanto riferito a Reuters da alcune fonti all'inizio di questo mese, l'NBA ha ricevuto diverse offerte comprese tra i 500 milioni e 1 miliardo di dollari, incluse alcune superiori a 1 miliardo. Le 12 città prese di mira dalla lega sono Londra, Manchester, Parigi, Lione, Roma, Milano, Barcellona, Madrid, Berlino, Monaco, Atene e Istanbul. Ricordiamo che in ballo ci sono anche Redbird e Oaktree, proprietari di Milan e Inter, che potrebbero avviare un nuovo progetto nel capoluogo lombardo. NBA e FIBA hanno precedentemente affermato che ogni squadra di Eurolega ha un percorso chiaro per partecipare al nuovo ecosistema, incluso il diritto di valutare la possibilità di diventare una franchigia permanente di NBA Europe, oppure la potenziale qualificazione al campionato attraverso un processo trasparente e basato sul merito.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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