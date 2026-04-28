Si preannuncia un maggio particolarmente delicato per la Capitale dal punto di vista dell'ordine pubblico, per via della concomitanza di diversi eventi sportivi di grandissimo richiamo di pubblico anche internazionale, dal derby tra Lazio e Roma alla finale di Coppa Italia che vedrà in campo i biancocelesti opposti all'Inter, oltre alle fasi decisive degli Internazionali di tennis. Il tema non riguarda solo il numero di spettatori attesi, ma anche la sovrapposizione di flussi, orari e contesti diversi che rischiano di mettere sotto pressione l’intero sistema organizzativo. Proprio su questo tema delicato si è espresso quest'oggi il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha sottolineato come siano in corso valutazioni articolate su più fattori. Tra questi pesa in maniera significativa anche il contesto sportivo, legato agli obiettivi di fine stagione delle squadre coinvolte.

Queste le dichiarazioni del Prefetto rilasciate a margine del convegno 'Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità' organizzato dall'università Lumsa: "Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c'è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, penso sia un evento gestibile", ha concluso.