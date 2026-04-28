Mentre Gianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi all'interrogatorio fissato in agenda per la giornata di giovedì, è proprio dalla Procura di Milano che arrivano importanti indiscrezioni legate all'inchiesta che sta sconvolgendo il mondo arbitrale. La precisazione degna di nota riguarda il famoso 'incontro segreto' che sarebbe andato in scena a San Siro il 2 aprile 2025 durante il derby di Coppa Italia e dal quale sarebbe scaturita la decisione di designare Andrea Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e per evitare che Daniele Doveri arbitrasse l’eventuale finale di Coppa Italia dello scorso anno e le ultime partite di campionato della stagione 2024/2025 dei nerazzurri (anche se in realtà, ricordiamo per dovere di cronaca, Doveri arbitrò la semifinale di ritorno persa 3-0 dall'Inter contro il Milan e il 5 aprile arbitrò anche Parma-Inter 2-2 in campionato).

Ebbene, secondo le informazioni che rimbalzano dalla Procura milanese e riportate da Calcio e Finanza, sarebbero sempre persone legate al mondo arbitrale quelle sulle quali si sta indagando e che sarebbero parte del presunto accordo di San Siro.

"Da quanto si è saputo, dunque, gli inquirenti milanesi, su questo fronte dell’accusa di concorso in frode sportiva per Rocchi, avrebbero elementi che riconducono a quelle «più persone», così indicate nell’imputazione, della presunta combine allo stadio Meazza e farebbero sempre parte del mondo arbitrale - si legge su CF -. L’inchiesta, però, punta a trovare riscontri, attraverso audizioni e altre analisi tecniche, e il quadro potrebbe anche allargarsi".