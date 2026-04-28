Il nome di Curtis Jones può tornare caldo in ottica Inter anche nel mercato estivo. Dopo essere stato un obiettivo già a gennaio il centrocampista inglese del Liverpool (in scadenza di contratto nel 2027) torna in orbita nerazzurra, come rivelato da Fabrizio Romano nel classico video sul suo canale YouTube: "Vi dico attenzione a Curtis Jones, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto nel 2027. È stato il grande obiettivo dell'Inter nel mercato di gennaio per quanto riguarda il centrocampo, oltre agli esterni. Poi non è arrivato nessuno, ma per Curtis Jones l'Inter ci aveva provato con forza. Non è stato possibile convincere il Liverpool, ma il giocatore aveva dato già un'apertura al progetto Inter. Quindi diciamo che il gradimento di gennaio da parte di Curtis Jones verso l'Inter, dell'Inter verso Curtis Jones resta, resiste anche per l'estate".

L'esperto di mercato offre poi delle precisazioni sulla possibile trattativa: "Bisognerà capire che valutazione farà il Liverpool, quanto costerà il giocatore. Al momento non mi risulta, almeno ad oggi, a fine aprile, una trattativa in piedi per un rinnovo del contratto. Questo vuol dire che un giocatore del genere che andrà in scadenza nel 2027 popuòssa rappresentare un'opportunità veramente molto interessante. Il Liverpool, tra l'altro, avrà bisogno di fare un po' di operazioni in diverse posizioni e quindi l'idea di far cassa con un giocatore a scadenza, da quanto mi risulta, non è esclusa. Quindi direi che ci sono i presupposti per tornare a parlare di Curtis Jones e per tornare ad immaginarlo come un obiettivo dell'Inter nell'estate 2026. Poi, ripeto, da qui ad avanzare e capire i costi dell'operazione c'è ancora strada da fare. C'è ancora da capire, insomma, come eventualmente si incastreranno tutti i pezzi di questo affare. Ma Curtis Jones è un nome che va tenuto assolutamente in considerazione per un Inter che a centrocampo vivrà un'estate comunque di cambiamento. In attesa di capire cosa farà Mkhitaryan, Frattesi ci si aspetta che vada via e varie altre vicende".