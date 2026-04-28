Dopo circa un'ora e mezza è terminata l'udienza, al Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI a Roma, in merito al ricorso dell'ex presidente dell'Aia Antonio Zappi, dopo l'inibizione per 13 mesi. Al termine dell'udienza, Zappi si è limitato a rilasciare una brevissima dichiarazione d'ottimismo ai giornalisti presenti fuori dalla sede del Coni: "Aspettiamo con fiducia" ha detto.