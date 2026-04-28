Nel Racing Santander capolista della Segunda Division spagnola e che lotta per il ritorno in quella Liga da dove manca dalla stagione 2011-2012, quando passò anche sotto la direzione tecnica di Hector Cuper, uno dei giocatori più in vista è stato Gustavo Puerta, il centrocampista colombiano classe 2003 arrivato dal Bayer Leverkusen. Il ventiduenne di La Victoria ha disputato 30 partite in Spagna con un rendimento decisamente alto, attirando l'interesse di diversi club, soprattutto grazie alle sue quattro presenze con la Nazionale colombiana. Fino a non molto tempo fa, il calcio portoghese è stato indicato come possibile destinazione, con club come Porto e Sporting Braga interessati, ma ora la voce più insistente, riportata dal portale Transfermarkt, porta in Italia e nello specifico all'Inter.
Il club nerazzurro è in cerca di nuovi giocatori per la propria mediana e valuta anche il nome di Puerta, una stagione anche in Inghilterra con la maglia dell'Hull City, che il Racing ha comprato per 3,5 milioni di euro dalle Aspirine, è sui taccuini. Il club cantabrico, però, spara decisamente alto per il suo giocatore puntando ad ottenere la cessione più remunerativa della propria storia, un record attualmente detenuto da Nikola Zigic con 14 milioni di euro ottenuti dal Valencia: i Racinguistas vogliono almeno 20 milioni di euro. Nel frattempo, l'Inter ha anche riacceso il suo interesse per Richard Ríos, attualmente al Benfica, il cui costo di trasferimento sarebbe quasi il doppio di quello di Puerta, dato che il Benfica non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro, vista la clausola rescissoria di 100 milioni di euro.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:22 Caressa: "Dimarco uno da Barcellona. Thuram, ora dobbiamo deciderci"
- 21:07 L'avv. di Rocchi: "Nessun contatto con i dirigenti. Inter? Non ne sa niente"
- 20:52 Maggio caldo a Roma, il Prefetto Giannini: "Finale Coppa Italia gestibile"
- 20:38 NIENTE PLAYOFF per l'INTER U23, ma non si deve parlare di FLOP! Il BILANCIO, il FUTURO, UP e DOWN
- 20:23 Romano: "Curtis Jones aveva già aperto all'Inter, è un obiettivo per l'estate"
- 20:09 L'Inter sonda il mercato dei centrocampisti: dalla Spagna il nome nuovo
- 19:54 Avv. Afeltra: "Interrogatorio? Ecco le differenze tra Rocchi e Gervasoni"
- 19:40 Gavillucci: "Rocchi grande professionista, per me ne uscirà pulito"
- 19:25 Il Collegio di Garanzia dello Sport stronca Zappi: "Respinto il ricorso"
- 19:10 Mondiale per Club 2029, Inter al momento sesta nel ranking UEFA
- 18:56 Bild - Vermeeren lascerà il Marsiglia: l'Inter pronta a sfidare De Zerbi
- 18:42 L'avv. Nespor: "San Siro, è stato perseguito l'interesse pubblico?"
- 18:27 Caos arbitri, i pm: "Riunione San Siro, si indaga su Rocchi e altri colleghi"
- 18:13 Una fonte svela: "Solo gli arbitri 'amici' di Rocchi ricevevano aiuto al VAR"
- 17:58 Caos Rocchi, Cobolli Gigli sull'eventuale coinvolgimento dell'Inter
- 17:39 Collegio di garanzia, terminata l'udienza di Zappi: "Aspettiamo con fiducia"
- 17:23 Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il PM di giovedì prossimo
- 17:08 Buonfiglio: "Commissariamento FIGC, ad oggi non ci sono i presupposti"
- 16:56 L'osservatore Palma: "All'Inter piace molto il portiere tedesco Mio Backhaus"
- 16:41 The Athletic - Real Madrid, Mourinho il candidato numero uno di Perez
- 16:27 Giudice Sportivo 34esima giornata: settimo giallo per Barella, primo per Diouf
- 16:16 Il nuovo designatore Tommasi: "Fallo di mano di Carlos Augusto chiaramente punibile"
- 15:59 L'avv. D'Onofrio: "Il non coinvolgimento di club e dirigenti è confortevole. Fatto molto diverso da Calciopoli"
- 15:44 L'avv. di Rocchi: "Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire in Procura"
- 15:30 Abodi in dribbling: "Perché non parlo di calcio? Ogni cosa a suo tempo"
- 15:16 Celik pronto a tornare in campo. Derby Inter-Juve per averlo a zero
- 15:02 Avv. Afeltra: "Incontro a San Siro una corbelleria. Non c'è traccia negli atti"
- 14:49 Dodò o Carlos Augusto: Gasperini cerca un nuovo esterno
- 14:35 Oltre il campo: Como e Inter Campus insieme per il Social Exchange
- 14:21 Budel: "La festa Scudetto dell'Inter non verrà rovinata"
- 14:07 Inter U23, il pagellone di fine stagione: sorprese, conferme e insufficienze
- 13:53 Milan-Gila, nelle prossime settimane contatto con la Lazio: la situazione
- 13:38 Zenga compie 66 anni, l'Inter: "L'Uomo Ragno ha sempre incarnato i valori dell'interismo"
- 13:24 Moretto: "Inter forte su Muharemovic: cosa manca. Solet nome alternativo"
- 13:10 Ulivieri: "Autosospensione Rocchi? Scelta non dovuta, ma opportuna"
- 12:56 Inter Women, sabato il derby all'Arena Civica: appuntamento alle 18.30
- 12:44 Cagliari, Pisacane: "Abbiamo dimostrato che non siamo Palestra-dipendenti"
- 12:30 Sky - Verso Inter-Parma, ottimismo per la convocazione di Lautaro
- 12:14 De Meo: "Varisti in ansia e senza libertà. Interferenze che alterano le partite"
- 12:00 videoSCANDALO ARBITRI, RETROSCENA su INTER-ROMA: CAMBIA TUTTO? Ora deve venire fuori la VERITÀ!
- 11:45 Dimarco forza 18: pennellate e sgroppate, ora è tutto un altro Dimash
- 11:30 Parma, Troilo: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più grande"
- 11:16 Matri: "L'anno scorso McTominay più decisivo di Dimarco quest'anno"
- 11:02 Il Mondiale '98, la rovesciata alla Roma, la Coppa UEFA: parla Djorkaeff
- 10:48 De Santis: "Indagine da giustizia a orologeria. Calciopoli? Io condannato, ma..."
- 10:34 TS - Chivu, chiusura del cerchio col Parma: tutti i meriti del tecnico
- 10:20 CdS - Calha ko, rimedi Inter: Stankovic play e... Koné
- 10:06 CdS - Calhanoglu in Coppa, margini ridotti. Ma resterà all'Inter perché...
- 09:52 Mancini, questa volta è ufficiale: il suo Al-Sadd è campione del Qatar
- 09:38 L'ex arbitro Gavillucci: "Serve il professionismo. Dalla Figc baratto inaccettabile"
- 09:24 CdS - Thuram sgasa verso il Mondiale: che numeri ad aprile
- 09:10 Barbara Facchetti: "Mi piacerebbe rivedere il 3 in campo. Calciopoli? Ha fallito chi..."
- 08:56 GdS - Lautaro domani col gruppo: spezzone col Parma e poi...
- 08:42 Moriero: "Sciuscià? Dopo 30 anni ci copiano ancora. Mi piace Dimarco perché..."
- 08:28 GdS - Lazio-Inter, Calhanoglu ci prova: il punto sull'infortunio
- 08:14 Corsera - Riunione a San Siro, quali prove ha il pm? Lo sapremo in un caso
- 08:00 La Repubblica - "Fatti i fatti tuoi": l'audio scomparso di Inter-Roma
- 00:00 A seguito di revisione
- 23:44 Lazio, 3-3 con l'Udinese, Sarri: "Abbiamo trovato il modo di incasinarcela"
- 23:30 Seconde squadre, una modifica del Consiglio Federale per i ripescaggi
- 23:15 Ambrosini: "Milan-Juve partita brutta. Tra l'Inter e le altre grosso gap"
- 23:05 Tommasi designatore al posto di Rocchi, Massini: "Scelta orientata alla continuità"
- 22:47 Serie A, la Lazio acciuffa l'Udinese al 95': 3-3 pirotecnico all'Olimpico
- 22:30 Djorkaeff ricorda la rovesciata in Inter-Roma: "Il gol più bello della mia vita"
- 22:15 Adani: "La parola per descrivere l'Inter è 'controllo'. Zanetti ci ha detto..."
- 22:00 Ventola: "Dimarco, campionato pazzesco. Thuram non è Benzema, ma è un top"
- 21:45 Milan, operazione allo zigomo per Modric: campionato finito
- 21:30 Atalanta, Percassi si tiene Palestra: "Contenti di ritrovarlo più maturo"
- 21:15 fcinL'Inter valuta il giovane Glebov, c'è un episodio che lo conferma
- 21:00 Inter Women, tra esperienza internazionale e crescita: "Bella atmosfera"