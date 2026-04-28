Nel Racing Santander capolista della Segunda Division spagnola e che lotta per il ritorno in quella Liga da dove manca dalla stagione 2011-2012, quando passò anche sotto la direzione tecnica di Hector Cuper, uno dei giocatori più in vista è stato Gustavo Puerta, il centrocampista colombiano classe 2003 arrivato dal Bayer Leverkusen. Il ventiduenne di La Victoria ha disputato 30 partite in Spagna con un rendimento decisamente alto, attirando l'interesse di diversi club, soprattutto grazie alle sue quattro presenze con la Nazionale colombiana. Fino a non molto tempo fa, il calcio portoghese è stato indicato come possibile destinazione, con club come Porto e Sporting Braga interessati, ma ora la voce più insistente, riportata dal portale Transfermarkt, porta in Italia e nello specifico all'Inter.

Il club nerazzurro è in cerca di nuovi giocatori per la propria mediana e valuta anche il nome di Puerta, una stagione anche in Inghilterra con la maglia dell'Hull City, che il Racing ha comprato per 3,5 milioni di euro dalle Aspirine, è sui taccuini. Il club cantabrico, però, spara decisamente alto per il suo giocatore puntando ad ottenere la cessione più remunerativa della propria storia, un record attualmente detenuto da Nikola Zigic con 14 milioni di euro ottenuti dal Valencia: i Racinguistas vogliono almeno 20 milioni di euro. Nel frattempo, l'Inter ha anche riacceso il suo interesse per Richard Ríos, attualmente al Benfica, il cui costo di trasferimento sarebbe quasi il doppio di quello di Puerta, dato che il Benfica non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro, vista la clausola rescissoria di 100 milioni di euro.