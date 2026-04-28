La prima stagione dell'Inter U23 è andata in archivio con un dodicesimo posto nel girone A di Serie C. Tra giovani e fuori quota, tra chi era all'esordio tra i pro e chi era chiamato a confermarsi, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'annata della squadra di Vecchi.

Spazio anche al futuro. Chi sarà l'allenatore? Dove giocherà l'Inter U23? Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno? Senza dimenticare il percorso quasi parallelo dell'Inter Primavera di Carbone, chiamata in questo finale di stagione a dire ancora la sua.