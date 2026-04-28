La prima stagione dell'Inter U23 è andata in archivio con un dodicesimo posto nel girone A di Serie C. Tra giovani e fuori quota, tra chi era all'esordio tra i pro e chi era chiamato a confermarsi, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'annata della squadra di Vecchi.
Spazio anche al futuro. Chi sarà l'allenatore? Dove giocherà l'Inter U23? Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno? Senza dimenticare il percorso quasi parallelo dell'Inter Primavera di Carbone, chiamata in questo finale di stagione a dire ancora la sua.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 28 aprile 2026 alle 20:38
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - In Primo Piano
Rivivi la diretta! CAOS ARBITRI, INTER ESTRANEA: 48 ORE DI PURE FOLLIA. SMOKING BIANCO PER LA FESTA SCUDETTO
Altre notizie
Martedì 28 apr
- 21:22 Caressa: "Dimarco uno da Barcellona. Thuram, ora dobbiamo deciderci"
- 21:07 L'avv. di Rocchi: "Nessun contatto con i dirigenti. Inter? Non ne sa niente"
- 20:52 Maggio caldo a Roma, il Prefetto Giannini: "Finale Coppa Italia gestibile"
- 20:38 NIENTE PLAYOFF per l'INTER U23, ma non si deve parlare di FLOP! Il BILANCIO, il FUTURO, UP e DOWN
- 20:23 Romano: "Curtis Jones aveva già aperto all'Inter, è un obiettivo per l'estate"
- 20:09 L'Inter sonda il mercato dei centrocampisti: dalla Spagna il nome nuovo
- 19:54 Avv. Afeltra: "Interrogatorio? Ecco le differenze tra Rocchi e Gervasoni"
- 19:40 Gavillucci: "Rocchi grande professionista, per me ne uscirà pulito"
- 19:25 Il Collegio di Garanzia dello Sport stronca Zappi: "Respinto il ricorso"
- 19:10 Mondiale per Club 2029, Inter al momento sesta nel ranking UEFA
- 18:56 Bild - Vermeeren lascerà il Marsiglia: l'Inter pronta a sfidare De Zerbi
- 18:42 L'avv. Nespor: "San Siro, è stato perseguito l'interesse pubblico?"
- 18:27 Caos arbitri, i pm: "Riunione San Siro, si indaga su Rocchi e altri colleghi"
- 18:13 Una fonte svela: "Solo gli arbitri 'amici' di Rocchi ricevevano aiuto al VAR"
- 17:58 Caos Rocchi, Cobolli Gigli sull'eventuale coinvolgimento dell'Inter
- 17:39 Collegio di garanzia, terminata l'udienza di Zappi: "Aspettiamo con fiducia"
- 17:23 Rocchi non si presenterà all'interrogatorio con il PM di giovedì prossimo
- 17:08 Buonfiglio: "Commissariamento FIGC, ad oggi non ci sono i presupposti"
- 16:56 L'osservatore Palma: "All'Inter piace molto il portiere tedesco Mio Backhaus"
- 16:41 The Athletic - Real Madrid, Mourinho il candidato numero uno di Perez
- 16:27 Giudice Sportivo 34esima giornata: settimo giallo per Barella, primo per Diouf
- 16:16 Il nuovo designatore Tommasi: "Fallo di mano di Carlos Augusto chiaramente punibile"
- 15:59 L'avv. D'Onofrio: "Il non coinvolgimento di club e dirigenti è confortevole. Fatto molto diverso da Calciopoli"
- 15:44 L'avv. di Rocchi: "Domani decideremo come rispondere all’invito a comparire in Procura"
- 15:30 Abodi in dribbling: "Perché non parlo di calcio? Ogni cosa a suo tempo"
- 15:16 Celik pronto a tornare in campo. Derby Inter-Juve per averlo a zero
- 15:02 Avv. Afeltra: "Incontro a San Siro una corbelleria. Non c'è traccia negli atti"
- 14:49 Dodò o Carlos Augusto: Gasperini cerca un nuovo esterno
- 14:35 Oltre il campo: Como e Inter Campus insieme per il Social Exchange
- 14:21 Budel: "La festa Scudetto dell'Inter non verrà rovinata"
- 14:07 Inter U23, il pagellone di fine stagione: sorprese, conferme e insufficienze
- 13:53 Milan-Gila, nelle prossime settimane contatto con la Lazio: la situazione
- 13:38 Zenga compie 66 anni, l'Inter: "L'Uomo Ragno ha sempre incarnato i valori dell'interismo"
- 13:24 Moretto: "Inter forte su Muharemovic: cosa manca. Solet nome alternativo"
- 13:10 Ulivieri: "Autosospensione Rocchi? Scelta non dovuta, ma opportuna"
- 12:56 Inter Women, sabato il derby all'Arena Civica: appuntamento alle 18.30
- 12:44 Cagliari, Pisacane: "Abbiamo dimostrato che non siamo Palestra-dipendenti"
- 12:30 Sky - Verso Inter-Parma, ottimismo per la convocazione di Lautaro
- 12:14 De Meo: "Varisti in ansia e senza libertà. Interferenze che alterano le partite"
- 12:00 videoSCANDALO ARBITRI, RETROSCENA su INTER-ROMA: CAMBIA TUTTO? Ora deve venire fuori la VERITÀ!
- 11:45 Dimarco forza 18: pennellate e sgroppate, ora è tutto un altro Dimash
- 11:30 Parma, Troilo: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo più grande"
- 11:16 Matri: "L'anno scorso McTominay più decisivo di Dimarco quest'anno"
- 11:02 Il Mondiale '98, la rovesciata alla Roma, la Coppa UEFA: parla Djorkaeff
- 10:48 De Santis: "Indagine da giustizia a orologeria. Calciopoli? Io condannato, ma..."
- 10:34 TS - Chivu, chiusura del cerchio col Parma: tutti i meriti del tecnico
- 10:20 CdS - Calha ko, rimedi Inter: Stankovic play e... Koné
- 10:06 CdS - Calhanoglu in Coppa, margini ridotti. Ma resterà all'Inter perché...
- 09:52 Mancini, questa volta è ufficiale: il suo Al-Sadd è campione del Qatar
- 09:38 L'ex arbitro Gavillucci: "Serve il professionismo. Dalla Figc baratto inaccettabile"
- 09:24 CdS - Thuram sgasa verso il Mondiale: che numeri ad aprile
- 09:10 Barbara Facchetti: "Mi piacerebbe rivedere il 3 in campo. Calciopoli? Ha fallito chi..."
- 08:56 GdS - Lautaro domani col gruppo: spezzone col Parma e poi...
- 08:42 Moriero: "Sciuscià? Dopo 30 anni ci copiano ancora. Mi piace Dimarco perché..."
- 08:28 GdS - Lazio-Inter, Calhanoglu ci prova: il punto sull'infortunio
- 08:14 Corsera - Riunione a San Siro, quali prove ha il pm? Lo sapremo in un caso
- 08:00 La Repubblica - "Fatti i fatti tuoi": l'audio scomparso di Inter-Roma
- 00:00 A seguito di revisione
Lunedì 27 apr
- 23:44 Lazio, 3-3 con l'Udinese, Sarri: "Abbiamo trovato il modo di incasinarcela"
- 23:30 Seconde squadre, una modifica del Consiglio Federale per i ripescaggi
- 23:15 Ambrosini: "Milan-Juve partita brutta. Tra l'Inter e le altre grosso gap"
- 23:05 Tommasi designatore al posto di Rocchi, Massini: "Scelta orientata alla continuità"
- 22:47 Serie A, la Lazio acciuffa l'Udinese al 95': 3-3 pirotecnico all'Olimpico
- 22:30 Djorkaeff ricorda la rovesciata in Inter-Roma: "Il gol più bello della mia vita"
- 22:15 Adani: "La parola per descrivere l'Inter è 'controllo'. Zanetti ci ha detto..."
- 22:00 Ventola: "Dimarco, campionato pazzesco. Thuram non è Benzema, ma è un top"
- 21:45 Milan, operazione allo zigomo per Modric: campionato finito
- 21:30 Atalanta, Percassi si tiene Palestra: "Contenti di ritrovarlo più maturo"
- 21:15 fcinL'Inter valuta il giovane Glebov, c'è un episodio che lo conferma
- 21:00 Inter Women, tra esperienza internazionale e crescita: "Bella atmosfera"