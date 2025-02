Esaurita la conferenza stampa di Milanello, Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, parla a margine anche ai microfoni di Sky Sport svelando la sua emozione per la prima stracittadina a San Siro da tecnico rossonero: "È uno dei derby più visti e amati al mondo. Ne ho vissuti tanti all'estero e in Italia, ma questo è quello che ha un'immagine tra le più forti al mondo. Questo è il mio primo derby a San Siro col Milan, sono contento e sento la responsabilità. Capisco che il momento del Milan non è il migliore ma questo deve darci forza"

Così Conceiçao presenta l'avversaria di domani: "L'Inter è fortissima, è arrivata quarta in Champions League. Ha giocatori che si conoscono tutti molto bene e l'allenatore usa da tempo lo stesso modello con situazioni diverse in ogni partita. Sappiamo anche che hanno due attaccanti importanti e centrocampisti che sanno dare qualità alla squadra. Sappiamo la loro forza e sappiamo anche che possiamo approfittare di qualche debolezza che tutte le squadre al mondo hanno, anche se loro sono una delle migliori squadre al mondo"