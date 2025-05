Sette giocatori a riposo fino a mercoledì prossimo. Già campione di Francia e qualificato per la finale di Champions League, il Paris Saint-Germain si prepara da lontano per affrontare l'ultimo atto della competizione europea. Come annunciato attraverso i canali ufficiali, infatti, Donnarumma, Hakimi, Marquinos, Nuno Mendes, Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha resteranno a riposo fino a mercoledì prossimo, quando riprenderanno gli allenamenti.

En accord avec la direction sportive et le staff technique, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz et Vitinha sont laissés au repos. Ils reprendront l’entraînement collectif mercredi prochain. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 9, 2025