Sale la febbre per Torino-Inter, gara in programma domenica prossima alle 18 per la quale sono rimasti ancora pochissimi biglietti (come riporta oggi Tuttosport). Rimangono solo gli ultimi tagliandi di Primavera e tribuna online.

La curva Primavera è vietata a tutti i residenti della regione Lombardia e in generale ai tifosi interisti. Nel frattempo la Maratona è già sold-out. Numeri importanti, nonostante i granata non abbiano più obiettivi da raggiungere.

In campo, Linetty ha ripreso ad allenarsi col gruppo e ci sarà. Out Ricci, ancora alle prese con lavoro differenziato. Oggi verrà valutato Pedersen dopo una violenta pallonata in faccia presa ieri nel corso della seduta.