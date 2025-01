Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a DAZN dopo il pari che sa di beffa contro la Roma. Di seguito le sue parole: "Ho giocato vent'anni e non c'è nessun allenatore che può spiegarti come gestire gli ultimi minuti. Non occorre trovare la giocata costruita, bisogna mettere da parte l'individualità per preservare il gruppo. L'età media del gruppo ci consente di crescere da questi episodi".

Prossimo impegno difficile sulla carta, senza Lucumì squalificato.

"Affrontiamo l'Inter a San Siro tra pochi giorni. Arriviamo comunque con la consapevolezza e attenti a fare bene. Sarà difficile ma possiamo giocare come sappiamo".