Presente all’evento 'Sin dall’inizio forza Bologna', Claudio Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, prossimo avversario dell'Inter in campionato, è intervenuto in conferenza stampa per parlare anche del momento della squadra di Vincenzo Italiano e degli obiettivi stagionali. "Si è elevato il livello della squadra. Dopo un inizio un po' più complesso, devo fare i complimenti ad Italiano e al suo staff che hanno alzato la qualità delle prestazioni. Ci auspicavamo la continuazione di un calcio propositivo e divertente. Lo stiamo facendo. Abbiamo perso qualche punto, ma speriamo di recuperarli. Essere in Europa è importante, come noi ci sono delle società attrezzate per arrivarci e noi faremo il possibile per rimanere agganciati al treno delle competizioni europee. Dobbiamo pensare domenica dopo domenica, andiamo a giocarcele e poi vediamo dove saremo. E non dimentichiamoci la Coppa Italia, dove vorremo provare a far meglio".