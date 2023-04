Gonçalo Ramos parla anche ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida con l'Inter, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. "Qualunque squadra arrivata ai quarti è molto pericolosa, l'Inter ha grande qualità e non solo nei giocatori offensivi - sottolinea il portoghese -. Dovremo stare molto attenti. In semifinale con Leao o Mario Rui? Non ho preferenze, prima dobbiamo affrontare l'Inter poi vedremo".