Il secondo en plein consecutivo nel girone di Champions League realizzato dal suo Bayern Monaco rende ovviamente orgoglioso Julian Nagelsmann: "Girone perfetto, stasera (ieri sera, ndr) abbiamo concesso un paio di occasioni ma abbiamo difeso bene, senza soffrire particolarmente, e controllando il match. Quindi sono molto contento", ha detto il tecnico dei bavaresi a Mediaset Infinity. Per nulla sorpreso dalla qualificazione agli ottavi dell'Inter: "Non sono stupito, è stata una grande avversaria. Nel prossimo turno voglio un avversaria debole (ride, ndr). Scherzi a parte, sono tutte forti, per arrivare in fondo devi batterle tutte. Il nostro obiettivo è vincere, come per ogni squadra che partecipa a questa Coppa".