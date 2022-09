Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a poche ore dal match contro l'Inter, il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha ricordato la sua prima volta a San Siro, nell'ormai lontano 2011 in occasione del quarto di finale giocato con la maglia dello Schalke 04 e che vide la squadra di Gelsenkirchen imporsi sui nerazzurri di Leonardo con un clamoroso 5-3 nonostante il gol d'antologia in apertura di match di Dejan Stankovic, che il gigante teutonico ricorda ancora: "Della mia prima volta a San Siro ricordo l'atmosfera, per noi dello Schalke arrivare a giocarci una semifinale di Champions era qualcosa di incredibile. Il gol di Stankovic? Dopo quella partita non sono più uscito così dall'area di testa. Ovviamente Stankovic fu bravissimo a calciare al volo, non potevo mai parare quel tiro".