Ademola Lookman, attaccante rivelazione dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine del successo contro la Sampdoria, guardando a martedì, quando la Dea sfiderà l'Inter in Coppa: "Mi aspettavo di diventare così importante per l'Atalanta, forse è una sorpresa per voi. Ma io sono qui per essere protagonista. Martedì giochiamo in Coppa contro l'Inter e dobbiamo continuare a lavorare per restare sul pezzo". 12 gol (anche stasere il suo timbro, oltre ad un palo, ndr) e ancora tanta voglia di essere al centro dell'attenzione: l'Inter è avvisata.