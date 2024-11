Una buona e una cattiva notizia per Mikel Arteta alla vigilia di Inter-Arsenal, gara valevole per la quarta giornata di Champions League in programma domani sera a San Siro: recuperato capitan Martin Odegaard, che oggi si è allenato in gruppo dopo aver superato completamente l'infortunio alla caviglia dello scorso settembre, il manager dei Gunners perde Declan Rice, faro del centrocampo. L'inglese, fa sapere Football.london, non volerà alla volta di Milano con i compagni di squadra.