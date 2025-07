Nuovo colpo in chiusura per l'Inter Under 23. Come riportato da Sky Sport, è fatta per l’arrivo di Richi Agbonifo dall’Hellas Verona. Mancano solo gli ultimi dettagli e le visite mediche, l'esterno classe 2006 poi si unirà alla squadra di Vecchi.

Sono in programma domani invece le visite mediche di Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005, con il Padova. Arriva in prestito dall'Inter.