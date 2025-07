"Emozioni bellissime, ringrazio società e mister che hanno avuto fiducia in me conoscendo la mia persona. Sono molto contento di essere qui". Sono le parole di Giuseppe Prestia ai canali ufficiali dell'Inter.

"Sicuramente porto un bagaglio d'esperienza ampio, ho fatto tanti anni di B e C. Aiuterò i ragazzi ad approcciarsi a questa categoria complessa e difficile, dove ogni squadra ha determinate difficoltà. Darò una mano. L'obiettivo dell'U23 è far affacciare i ragazzi ai professionisti, dove si guarda al 'noi'. E' fondamentale fare gruppo e far capire che campionato affronteremo. I primi giorni sono andati bene, abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto fisico. Ci stiamo conoscendo, siamo un bel gruppo di ragazzi concentrati sul lavoro. Questo approccio è fondamentale. Siamo pronti. Il mio obiettivo? Fare da chioccia ai compagni che hanno bisogno d'esperienza. Alla fine il risultato di squadra deve combaciare con la loro crescita".