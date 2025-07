Riccardo Melgrati quest'anno avrà il compito di portare esperienza nel gruppo dell'Inter U23, difendendone i pali. Il portiere, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, ha rilasciato a InterTV le sue prime impressioni in questa nuova esperienza: "Provo felicità per quello che è il passato e per riprenderlo oggi a un'età diversa, un'altra esperienza. Felicità assoluta".

Che ricordo hai degli anni delle giovanili? Cosa consigli ai compagni più giovani?

"Un settore giovanile come quello dell'Inter ti dà educazione, ti indirizza a qualcosa che ti renderà pronto per il futuro. Il consiglio ai miei compagni è essere sé stessi, affrontare le situazioni al meglio e vivere il presente".

Tu hai esperienza in Serie C, che insidie nasconde questo campionato?

"La Serie C è un campionato difficile, bisognerà mantenere un livello costante nelle prestazioni incontrando avversari in campi difficili, sia a livello di terreno sia di organizzazione".

Cosa puoi dare in tema di mentalità ed esperienza ai tuoi compagni di reparto?

"Io cercherò di dare il massimo anche come persona, sono certo che riuscirò a trasmettere la serenità di vivere il momento dentro lo spogliatoio e in campo, lasciando stare quello che è fuori e cercando di formarsi attraverso l'esperienza".