Il profilo di Stuckler, attaccante classe 2004 di proprietà della Cremonese, continua a far gola sul mercato delle squadre di Serie C. Il centravanti, che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione con la maglia della Giana Erminio nel girone A di Serie C, aspetta una chiamata dalla cadetteria. Lo riferisce Trivenetogoal, spiegando che le piste collegate a Vicenza e Inter U-23 restano, per il momento, alla finestra.