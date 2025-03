"Soddisfatto della mentalità di questo gruppo". Pensieri e parole di Yann Sommer che dopo aver in lungo e in largo elogiato ai microfoni delle varie tv la prova fatta dai compagni in casa dell'Atalanta, dove la squadra di Simone Inzaghi ha battuto per 2-0 quella di Gasperini e allungato di tre punti sul Napoli, primo inseguitrice dell'Inter, ha ancora una volta sottolineato la grande prova di forza mentale soprattutto sottoscritta dalla sua squadra. "Continueremo a spingere dopo la pausa per le Nazionali" ha assicurato il portiere svizzero su Instagram.