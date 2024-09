Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia, ieri si è preso la scena realizzando un poker con la maglia dell'Italia Under 21 nella sfida vinta dagli azzurrini per 7-0 contro i pari età del San Marino.

Il fratello minore di Salvatore e Sebastiano ha festeggiato lo storico poker anche sui social.