Javier Zanetti, presente all'evento Sport Business Forum a Belluno, ha ricordato l'impresa del Triplete, raccontando il segreto del raggiungimento di un traguardo straordinario: "Eravamo una grande famiglia, quel gruppo era composto da grandi uomini con un grande condottiero come Mourinho che ci convinse che fosse possibile. In quella stagione superammo tante difficoltà, sapevamo che avremmo potuto arrivare in fondo. Mourinho aveva tantissima personalità, tutto il gruppo voleva scrivere una pagina storia del club. La dimostrazione fu la semifinale con il Barcellona: essere in dieci uomini contro la squadra migliore al mondo, ci ha dato la risposta del gruppo che fossimo".

La chiave del successo - spiega Zanetti - fu anche nel gruppo: "Ci divertitamo tanto, restavamo tante ore dopo allenamento insieme. Così si fa gruppo: al di là di quello che si può fare in campo, anche fuori occorre essere uniti. Noi, la società e i tifosi eravamo un'unica cosa. Mi rimase impressa una foto della finale di Madrid: al riscaldamento notammo che la parte dei tifosi dell'Inter era piena. E dentro di noi volevamo vincere per tutto il pubblico in giro per il mondo. Erano 45 anni che non vincevamo la Champions: in quella serata ho toccato la 700esima presenza con il club", ha concluso.