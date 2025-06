L'attacco dell'Inter necessita di più di un innesto visti gli addii certi di Correa e Arnautovic (anche per l'austriaco niente Mondiale per Club) e sarà il reparto in cui la dirigenza interverrà in maniera più massiccia, con almeno due new entry: oltre ad Ange-Yoan Bonny, l'altro nome cerchiato in rosso nella lista degli obiettivi è Rasmus Hojlund. "Il d.s. Ausilio ha provato a chiudere l’operazione in extremis, per regalare subito il giocatore a Chivu. Ma per il momento l’assalto nerazzurro è stato respinto dal Manchester United - racconta La Gazzetta dello Sport -. Non è finita, l’affare prosegue. E l’Inter mantiene buone sensazioni sul fatto di riuscire a portare a termine l’operazione, evidentemente più avanti".

I Red Devils valutano il danese 45 milioni di euro, ma il problema principale è legato alla formula dell’affare: l'Inter spinge per il prestito con diritto di riscatto, mentre dall'Inghilterra al momento hanno aperto solo alla cessione a titolo definitivo: secondo la rosea l'intesa può essere trovata a metà strada, con il club nerazzurro che potrebbe chiudere posticipando l'acquisto al 2026 e abbassando la cifra del riscatto (magari a fronte di un prestito più oneroso da pagare subito).

