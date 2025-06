Raggiunto da Tuttosport per commentare l'interesse del Milan per il belga De Cuyper, Senna Miangue, terzino sinistro del Cercle Bruges con un passato con le maglie di Cagliari e Inter, ricorda brevemente anche quando, 19 anni, fu lanciato in nerazzurro da Frank de Boer: "Ricordo ancora quella domenica in cui il mister mi disse «Senna, sei pronto? Ora tocca a te» e mi inserì contro il Palermo. Due settimane dopo feci la prima da titolare a San Siro contro il Bologna. Momenti indimenticabili", le sue parole.