Accolto da un autentico bagno di folla dalla gente di Parma, dove ha lasciato ottimi ricordi nonostante l'esperienza non memorabile in gialloblu, Hristo Stoichkov promuove a pieni voti la scelta dell'Inter di affidare la propria panchina a Cristian Chivu: "Io credo sia l'uomo giusto, ha fatto un buon lavoro e ha preparato il Parma ad essere più forte per la nuova stagione. Ora è al salto di qualità. Per il prossimo campionato vedo sempre Napoli, Milan, Inter tra le candidate per lo Scudetto".

