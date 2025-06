Enzo Raiola, agente di Gigio Donnarumma, mette fine alle voci di un possibile ritorno in Italia per il portierone azzurro, accostato sia al Napoli che all’Inter in questi ultimi mesi per un ipotetico colpo a parametro zero. Queste le sue parole a Stile TV: “In questo momento non c’è nessuna porta aperta in Italia e non credo neanche sia il momento di ritornare. Al PSG si trova bene, ci sono alcune situazioni contrattuali da definire, ma escludo qualsiasi ritorno di Donnarumma, almeno nel breve termine”.