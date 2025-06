Nella giornata di domani Cristian Chivu inizierà ufficialmente la sua avventura sulla panchina dell'Inter. Dopo l'annuncio sarà già tempo del primo allenamento ad Appiano Gentile, ma il tecnico è già al lavoro da tempo e sta studiando la rosa: il romeno non vuole sbagliare l'approccio, motivo per cui si sta confrontando costantemente con i dirigenti e sta capendo come toccare le corde con i suoi ragazzi, reduci dalla pesantissima sconfitta in finale di Champions League.

Ecco perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, "Chivu si è già sentito con alcuni giocatori, il telefono in questo senso aiuta, compatibilmente con gli impegni delle varie nazionali. Per intendersi: Lautaro raggiungerà i compagni a Los Angeles direttamente venerdì 13, ma non sarà certo quella la prima volta nella quale si sarà confrontato con Chivu". Mercoledì è previsto il volo da Milano a LA, con gli italiani che beneficeranno di due giorni di riposo direttamente negli Stati Uniti. Il 13 la squadra sarà al completo con l'arrivo di capitan Lautaro e degli altri nazionali; da segnalare che faranno parte della spedizione anche i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, Valentin Carboni e Tomas Palacios.

Dal punto di vista tattico si ripartirà, almeno inizialmente, dal 3-5-2 che si è evoluto negli anni con Conte prima e Inzaghi poi. "Ma attenzione: non ci sarà da stupirsi se nel corso della stagione il romeno cambierà indirizzo - avvisa la rosea -, Cristian ha dimostrato anche lungo tutto il percorso del settore giovanile di amare la difesa a quattro. Chivu non ha preconcetti. Ha solo grande voglia di iniziare un percorso e un’opportunità che sapeva prima o dopo sarebbe arrivata".

