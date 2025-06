Ottavio Bianchi ha parlato a margine del Festival della Serie A di Parma, soffermandosi sul Napoli e sulle big della Serie A: "Indubbiamente i cambi in panchina portano un vantaggio al Napoli, ma sa che il campionato italiano è sempre molto particolare. Non ci sono state, che io ricordi, squadre che hanno vinto l'anno seguente, tolta la Juventus, di solito l'anno dopo c'è un calo. Bisogna anche vedere gli obiettivi perché una stagione spesso e volentieri in dieci giorni ti consumi tutto, visto l'Inter in finale su tutti e tre i fronti e le perdi tutte e tre. Basta un infortunio, un calo di forma alla fine di un campionato così logorante e capita che ci lasci le penne. Capita, lo sport è bello anche per questo".