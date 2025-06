Domenica pomeriggio la Francia giocherà la partita per il terzo posto della Nations League contro la Germania. Una finale di consolazione che per i Bleus arriva dopo la rocambolesca partita di giovedì contro la Spagna a Stoccarda, e per la quale il tecnico Didier Deschamps valuta alcuni cambi a livello di formazione con protagonisti anche i due giocatori dell'Inter: sia Benjamin Pavard sia Marcus Thuram potrebbero infatti partire titolari nella gara di domani, con l'attaccante pronto a fare coppia con lo juventuno Randal Kolo-Muani.

Lo stesso Didier Deschamps ha annunciato in conferenza stampa l'intenzione di effettuare diverse sostituzioni: "Alcuni giocatori non sono al top della forma. Abbiamo troppo poco tempo tra le due partite. Ci saranno molti cambi".