"I colpi nerazzurri in attacco potrebbero essere due". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport, con quel condizionale che spiazza, sempre troppo conservativo. Come "potrebbero"? Sono andati via in due - Arnautovic e Correa -, semmai devono essere due. Oppure non l'ultima stagione non ha insegnato nulla...

I nomi? I soliti. Hojlund e Bonny. Soprattutto il francese adesso scala posizioni, con Chivu in panchina. Per Hojlund, l'Inter si è già mossa parecchio, come conferma anche la missione londinese di Ausilio, evidentemente volato in Inghilterra non solo per Fabregas. La valutazione fatta dagli inglesi per Rasmus è di 38-42 milioni di sterline, circa 45-50 milioni di euro, ma la trattativa è ormai aperta: Hojlund è l’obiettivo grosso ben oltre il Mondiale per club alle porte secondo la rosea. Almeno in teoria, la cifra appaltata dall’Inter per il colpo principale da sparare in questo mercato sarà di una quarantina di milioni o giù di lui.

Ed è arrivata anche l'apertura del Parma per il 21enne francese che - secondo la Gazzetta - ha qualcosa di Thuram. Ovviamente al tecnico romeno non dispiacerebbe ritrovarselo ad Appiano. In caso di offerte da Milano, non sarà il Parma a fare barricate, come ha confermato ieri lo stesso a.d. ducale Federico Cherubini: "Non viviamo con la preoccupazione di perdere calciatori, sappiamo che abbiamo tanti ragazzi giovani e importanti, Bonny è uno di questi. Se dovesse salutare, sarebbe comunque un orgoglio per il Parma".