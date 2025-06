Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, ha portato la Champions League negli studi delle rete televisiva nazionale qatariota Al-Kass, alla quale ha poi rilasciato un'intervista nella quale ha rivissuto il cammino della squadra di Luis Enrique verso il trionfo finale di Monaco di Baviera: "Nessuno pensava che avremmo vinto il titolo. Abbiamo affrontato la Champions League passo dopo passo. La partita di Anfield ci ha dato fiducia. La presenza di giocatori di punta nel corso degli anni ha contribuito enormemente alla popolarità globale del Paris Saint-Germain. Ora abbiamo accademie in tutto il mondo".

Elogi ovvi per il tecnico catalano: "Abbiamo scelto Luis Enrique perché crediamo nel calcio d'attacco e nel giocare con gioia. Sono stato orgoglioso quando il presidente francese ha espresso la sua gratitudine a tutti i qatarioti. In sole tre ore dalla finale, abbiamo generato 5 milioni di vendite di maglie. Luis Enrique mi aveva detto prima della partita contro l'Arsenal che avremmo vinto la Champions League. Ero estasiato da ogni gol in finale; quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l'Inter. Questo club è diventato un motivo di orgoglio per il Qatar e la Francia, è ormai conosciuto in tutto il mondo"