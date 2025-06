L'Olanda di Dumfries e De Vrij vince 2-0 contro la Finlandia e inizia nel migliore dei modi il suo percorso verso i Mondiali 2026. Protagonista l'esterno nerazzurro, autore del gol del raddoppio. Il difensore invece, partito dalla panchina, ha fatto il suo ingresso in campo ad inizio ripresa.

Vince 2-1 l'Austria di Arnautovic contro la Romania. L'attaccante dell'Inter, in scadenza di contratto, è partito dalla panchina ed è entrato al minuto 60' della ripresa. Anche per l'Austria si tratta della prima partita nel girone.

Pareggio a reti inviolate tra l'Albania di Asllani e la Serbia. Maglia da titolare per il centrocampista nerazzurro, rimasto in campo per 90 minuti. L'Albania sale a 4 punti e al secondo posto nel girone comandato dall'Inghilterra (9 punti in tre partite).