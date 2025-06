Javier Pastore, ex giocatore del Paris Saint-Germain, intervistato da Sport Mediaset parla della scelta di Simone Inzaghi di lasciare l'Inter commentando al tempo stesso l'annata nerazzurra: "Sono scelte molto personali. Lui ha fatto tanto bene per l'Inter in questi anni, perché ha vinto un campionato, ha fatto due finali di Champions League e quest'anno si sono giocati tutto. Alla fine non hanno fatto un anno negativo, però all'ultima giornata di campionato potevano essere campioni d'Italia e hanno fatto una finale di Champions. Se questa è una stagione negativa, da calciatore ne avrei volute vivere cento di annate negative così".

Sulla finale di Monaco di Baviera, l'ex Palermo e Roma aggiunge: "È stata una finale strana, che nessuno si aspettava di vedere un PSG fare cinque gol e giocare una partita tranquilla. L'Inter ha preso subito gol e il Paris ha iniziato a giocare alla loro maniera, tenendo palla e creando situazioni pericolose. I nerazzurri non hanno trovato il modo di dimostrare qualcosa, poi col 3-0 la partita era finita. Il Paris Saint-Germain ha vinto tutto perché ha Gigio Donnarumma che è un portiere incredibile; senza di lui, non sarebbero andati avanti ai quarti o in semifinale".