Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Si tratta del secondo acquisto del club nerazzurro, dopo quello di Sucic, in vista del Mondiale per Club sotto la guida di Cristian Chivu.

L'operazione si è conclusa sulla base di 23 milioni di euro di parte fissa, ai quali si aggiungono 2 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Per Luis Henrique un contratto di cinque anni, con uno stipendio pari a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Come riportato da Calcio&Finanza, in base alle cifre circolate, la quota di ammortamento sarà pari a 4,6 milioni di euro circa. A questa cifra va aggiunto lo stipendio del brasiliano. Il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari così a 9,22 milioni di euro, questo è l'impatto a bilancio dell'affare Luis Henrique.