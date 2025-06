Da Parma, torna a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Che fra i tanti temi toccati coi cronisti presenti parla anche del mercato biancoceleste: "Vorrei far capire alla gente che nel calcio non si fanno collezioni di figurine, ma si prendono giocatori e si allestisce una squadra funzionale a raggiungere gli obiettivi precedentemente prefissati. Quest'anno la Lazio aveva avuto l'opportunità di raggiungere certi obiettivi, ma purtroppo non l'ha fatto per come sono andate le cose nel girone di ritorno".

Uno dei nomi più caldi è quello di Nicolò Rovella, accostato spesso negli ultimi giorni all'Inter. Ma sul quale il patron della Lazio è perentorio: "Pure a me piacciono tanti giocatori. Quanto costa? Non lo so, non è sul mercato".