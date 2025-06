Non solo attacco. L'Inter che si affaccia alla nuova stagione ragiona e non poco anche sul rinforzare un reparto come quello difensivo che deve essere per forza svecchiato. De Vrij e Acerbi hanno rispettivamente 33 e 37 anni: il tempo cammina per tutti.

E allora - come spiega la Gazzetta dello Sport - ai due che comunque voleranno negli Usa per il Mondiale sarà aggiunta comunque una pedina giovane, in grado di crescere e raccogliere la pesante eredità.

Il nome buone pare essere quello di Giovanni Leoni, lanciato al Parma con costanza proprio da Chivu. Ausilio già un anno fa avrebbe voluto prendere il baby gigante già quando giocava nella Sampdoria, ma non c’erano margini per l’ultimo assalto come ricorda la rosea. Adesso, però, è iniziata un’era completamente diversa, dal punto di vista economico e filosofico. Il difensore a Parma ha un contratto fino al 2026, ma nei prossimi 12 mesi il suo ingaggio sarà molto basso, come da clausola iniziale al momento della firma: la società emiliana lo terrebbe volentieri un anno di più per farne crescere ancora la valutazione, ma il pressing dell’Inter (e di altre big italiane) potrebbe farsi ancora più insistente.

Restano vive le piste che portano poi a Beukema e De Winter.