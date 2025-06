Adesso è ufficiale: la SPAL rinuncia a presentare domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C. L'annuncio arriva per mezzo di un comunicato diramato dal club estense, nel quale si definisce questa decisione come "un epilogo doloroso maturato dopo numerosi tentativi di individuare soluzioni concrete che potessero garantire la continuità del progetto sportivo e societario. Purtroppo, le condizioni attuali non lo rendono possibile". Aggiungendo inoltre: "La proprietà della SPAL resta tale e, nonostante alcune notizie errate e dichiarazioni infondate, non siamo “falliti” e il club non ha presentato istanza di fallimento. Nei prossimi giorni valuteremo le opzioni disponibili, tra cui l’iscrizione del club, di cui siamo ancora pienamente proprietari, a una categoria inferiore".

La rinuncia da parte della SPAL rappresenta il viatico definitivo per l'inserimento della formazione Under 23 nell'organico delle 60 squadre partecipanti al prossimo campionato di terza serie, che oggi vedrà consumarsi l'ultimo atto stagionale con la finale di ritorno dei playoff che decreterà chi tra Pescara e Ternana sarà la quarta promossa in Serie B. Il club nerazzurro è infatti il primo avente diritto a subentrare in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Federale, ricorda la Gazzetta dello Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!