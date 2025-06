L'Inter vuole regalare subito Ange-Yoan Bonny a Cristian Chivu, che potrebbe avere a disposizione il pupillo allenato a Parma già per il Mondiale per Club. Il piano è descritto oggi da La Gazzetta dello Sport che spiega come le prossime 48 ore potrebbero già essere decisive, anche se chiudere in tempi così rapidi non sarà facile.

I gialloblu valutano il francese circa 25 milioni di euro e resta da trovare una quadra sulla formula dell’operazione, con il club nerazzurro che ormai è scattato in pole rispetto a Juventus e Napoli. La strada sembra tracciata anche in virtù degli ottimi rapporti tra le due società. "Domani sarà il giorno della rescissione di Chivu con il Parma, passaggio necessario per consentirgli di allenare il suo nuovo club prima del 30 giugno. Ma potrebbe essere anche giorno di un contatto ufficiale tra i due club proprio per Bonny", si legge.

Chivu partirà per gli Stati Uniti con l'attacco composto da Lautaro, Thuram, Taremi, oltre ai due fratelli Esposito e Valentin Carboni. Da non escludere, però, che su quell'aereo ci possa essere anche Bonny. Se così non fosse, se ne continuerà a parlare più avanti: il classe 2003 resterebbe comunque un obiettivo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!