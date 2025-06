Un gol per provare a scacciare via i fantasmi dell'amaro finale di stagione con l'Inter. Denzel Dumfries timbra il cartellino nel 2-0 dell'Olanda sulla Finlandia e parla a NOS per commentare la prestazione degli Oranje: "È la fine della stagione, quindi si vede che ci manca un po' di freschezza nella ripresa. Mentalmente a volte bisogna rialzarsi, ma per gli Oranje questo avviene automaticamente. È stata una bella vittoria, da professionista".

Nonostante parlasse dalla fredda Helsinki, il terzino dell'Inter torna anche sulla pesante sconfitta di Monaco contro il PSG in finale di Champions League: "Uno dei momenti peggiori della mia carriera - dice senza mezzi termini Dumfries -. All'inizio hai tutte le speranze e la concentrazione, tutti sono pronti. Alla fine invece abbiamo una giornata così negativa come squadra... Hanno meritato di vincere, hanno tutto il merito. Ma è stato molto frustrante. Quando sono arrivato in nazionale è scattato il cambiamento. Ognuno viene da una situazione diversa nel proprio club. Uno è un campione, l'altro ha dovuto affrontare anche una delusione, ma abbiamo vinto da professionisti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!