Ad un anno dal brutto infortunio che gli ha impedito di disputare la Coppa America e compromesso la stagione ormai conclusa che lo ha visto partire con tutti i rallentamenti del caso all'Inter, prima di lasciare la Beneamata a gennaio per volare in Spagna, Tajon Buchanan è tornato a giocare a pieno ritmo con il suo Canada e nell'amichevole di ieri contro l'Ucraina si è preso i riflettori: gol e assist per l'esterno nerazzurro in prestito al Villarreal che a fine partita ha parlato del periodo che sta vivendo.

"Comincio a sentirmi di nuovo bene, mi sento come un tempo, sto tornando ad essere il vecchio me. Il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato molto per riacquistare forma fisica e fiducia in me stesso" ha detto ai giornalisti presenti nella mixed zone del BMO Field dopo la partita. "Ho lavorato duramente per tornare a questo livello e sono molto contento di come ho giocato oggi. Devo solo continuare a lavorare duramente e a dare il massimo".

"È stato un sollievo, il mio primo gol dopo essermi rotto una gamba", ha detto sul gol segnato al Barcellona: "Ha significato molto per me, e ovviamente contro il Barcellona, ​​a Barcellona, ​​è stato uno dei gol più belli della mia carriera finora".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!