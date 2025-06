Ennesimo colpo di scena nella trattativa tra l'Al-Hilal e Victor Osimhen. Quando tutto sembrava apparecchiato per la fumata bianca, ecco il dietrofront dell'attaccante nigeriano, che - secondo quanto rivelato da L'Équipe - per il momento ha detto no all'offerta monstre del club saudita da 40 milioni di euro più cinque milioni di euro di bonus a stagione. Il neo allenatore Simone Inzaghi, dunque, dovrà ancora aspettare per avere il suo primo regalo da quando è alla guida della squadra di Riad.