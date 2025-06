In Italia si continua a parlare del forte interesse dell'Inter per Rasmus Hojlund, ma è il diretto interessato a raffreddare la pista nerazzurra. Stuzzicato dai media dopo la vittoria della Danimarca sull'Irlanda del Nord, l'ex centravanti dell'Atalanta conferma la volontà di voler restare ancora al Manchester United: "Ho un contratto fino al 2030, quindi mi aspetto di giocare per il Manchester United - le prime parole -. Non vedo l'ora di andare in vacanza, sono completamente concentrato sul progetto in corso".

Il classe 2003 risponde poi anche ad una domanda diretta sull'Inter: "Le voci sull'Inter? Come ti ho già detto, cerco di starne alla larga. Perché ultimamente è un bene e un male. So come stanno le cose e cioè che ho un contratto con il Manchester United fino al 2030 e mi aspetto di giocare lì. Mi sto solo preparando per le vacanze estive e poi, spero, per una buona pre-stagione".

