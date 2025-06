Domani mattina Cristian Chivu sarà a Parma per risolvere il contratto con il club ducale e poi tornerà a Milano intorno all'ora di pranzo, pronto ad essere annunciato e a dirigere il primo allenamento nerazzurro. Per il nuovo tecnico sarà fondamentale il sostegno e la vicinanza del club, "tant’è vero - scrive Tuttosport - che tutti i dirigenti nerazzurri dovrebbero partire per gli Stati Uniti (solo il presidente Marotta potrebbe raggiungere il gruppo in un secondo momento)".

Nelle prossime ore verrà completato e definito anche lo staff tecnico: oltre a Palombo (suo assistente a Parma), ci saranno anche tattico Cecchi, il preparatore dei portieri Spinelli, il responsabile dei preparatori atletici Rapetti. Per quanto riguarda il vice allenatore, TS parla di "valutazioni su Gagliardi", secondo di Chivu a Parma.