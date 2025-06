Prime parole da nerazzurro per Luis Henrique, che sul proprio profilo Instagram ha voluto inaugurare il nuovo capitolo della sua carriera, targato Inter: "Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, ed è impossibile non essere felici e motivati da questa opportunità. Voglio ringraziare profondamente l'Inter per essersi fidata del mio lavoro e aver aperto le porte di un club così grande, pieno di storia e passione, dove i grandi giocatori brasiliani hanno fatto la storia".

Luis Henrique entra nel vivo delle proprie sensazioni social: "È un onore indossare questa maglia e rappresentare un'istituzione con tanta tradizione. Arrivo con il cuore pieno di gratitudine e con tanta voglia di dare il massimo dentro il campo. Non posso che ringraziare la Roc Nation che ha creduto in me e ha lavorato con me, con lealtà e dedizione: il mio grazie di cuore. E a tutti coloro che hanno tifato per me, che hanno vibrato ad ogni passo della mia traiettoria, dico: questa conquista è anche vostra.

Andiamo insieme alla ricerca di grandi momenti. Che sia solo l'inizio di una bella storia!", ha concluso nel post social.