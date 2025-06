Patrick Vieira e il Genoa hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027 dell'allenatore francese. Dopo essere stato accostato all'Inter per la successione di Simone Inzaghi, Vieira quindi rinforza il suo legame coi rossoblu, dove è arrivato la scorsa stagione in sostituzione di Alberto Gilardino rendendosi protagonista di un campionato positivo. "Siamo felici e orgogliosi di proseguire questo percorso insieme a Patrick – il commento del CEO Andres Blazquez – insieme vogliamo andare avanti a migliorare con stabilità e continuità. Ciò che il mister ha saputo trasmettere alla squadra in questi mesi rispecchia appieno il DNA del Genoa”.

Questo è invece il commento di Vieira: “È stato un periodo molto intenso da quando sono arrivato a Genova lo scorso novembre. Siamo riusciti a garantire al Genoa la permanenza in Serie A e a terminare la stagione con orgoglio e determinazione, come questo club merita. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito e raggiunto, tutti insieme. Dopo l’ultima partita a Bologna siamo sempre stati in contatto con il club e i direttori per analizzare questa stagione e prepararci adeguatamente per la prossima. Sto bene al Genoa e a Genova. Prolungare il nostro rapporto è stata la cosa più naturale da fare, non ci è voluto molto per trovare un‘intesa e completare le formalità burocratiche. Ora è il momento di godersi un po’ di vacanze, ma continueremo a lavorare dietro le quinte per prepararci all’inizio della prossima stagione”.