Dopo Beppe Marotta e Piero Ausilio, anche Christian Chivu ha lasciato la sede dell'Inter come testimoniato dal video di FcInterNews.it. Una giornata intensa per l'allenatore, da questa mattina in Viale della Liberazione per procedere a tutte le pratiche e diventare il prossimo allenatore nerazzurro. La firma è attesa dopo il weekend.