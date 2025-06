In molti si sono stupiti del comunicato dell’Inter dello scorso giorno con la presentazione e le parole di Petar Sucic come nuovo calciatore dei nerazzurri. Non ovviamente perché non si aspettassero l’arrivo del croato, quanto per le tempistiche, visto che di prassi qualsiasi nuovo calciatore deve sostenere l’iter delle visite mediche prima di apporre la propria firma sul contratto. Ricordando che il centrocampista si era sottoposto ai primi test lo scorso 10 febbraio, possiamo raccontarvi un retroscena sul giocatore.

Sucic si è infatti sottoposto alle visite e all’idoneità sportiva obbligatoria all’inizio della scorsa settimana, subito dopo quindi aver terminato la sua avventura con la Dinamo Zagabria. Il ragazzo, che ora è impegnato con la sua Nazionale, non vede l’ora di iniziare l’avventura in nerazzurro. E affinché il suo inserimento sia il più rapido possibile – nonostante non abbia ancora scelto se vivere a Milano o vicino ad Appiano Gentile – si è portato avanti: studia italiano da 6 mesi, ossia da quando è stato chiuso l’affare per portarlo in Italia.

Diligente e intraprendente, pur dovendo bilanciare studio e lavoro – sì, trattasi di un giocatore dell’Inter e della nazionale, non di uno studente fuori sede – è quindi pronto per conquistarsi un cuore tra i nerazzurri. Vestirà la maglia numero 25.